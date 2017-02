Mode, Kosmetik, Delikatessen: Bikini Berlin stellt neue Mieter vor

Steter Wandel gehört zur Strategie des Shoppingcenters Bikini Berlin. So begrüßt die selbsternannte „Concept Mall“ auch in diesem Frühjahr neue Mieter. Sie werden für einen begrenzten Zeitraum einige der „Boxes“ nutzen, die für temporäre Shops vorgesehen Holzkuben im Erdgeschoss des Berliner Einkaufszentrums.

Vertreten sind diesmal Anbieter aus den Bereichen Mode, Food und Kosmetik. Mit dabei ist bis zum 2. April das Berliner Label Cashmere Sisters (Foto), das Kleidungsstücke und Accessoires aus Kaschmirwolle, Yak- und Kamelhaar im Sortiment hat. Alle verwendeten Garne werden nach traditionellen Verfahren in der Mongolei hergestellt.

Damenmode machen auch die ebenfalls aus Berlin stammende Marke 24Colours, deren limitierte Kollektionen noch bis 20. Juni im Bikini Berlin zu haben sind, und das belgische Label Who’s That Girl, das vom 1. März bis Ende Mai eine der Boxen beziehen wird. Auf handwerklich orientierte italienische Menswearlabels ist hingegen der in Beirut beheimatete Concept Store Foreandaft spezialisiert, der noch bis zum 31. Juli eine kleine Außenstelle in der Berliner Shopping Mall betreibt.

Weitere neue temporäre Mieter sind der Schuhhersteller Espadrij l’originale (1. März bis Ende August), das französische Kosmetikunternehmen Merci Handy (bis Ende April) und die dänische Feinkostmarke Nordisk Tang, die Delikatessen aus Algen anbietet (bis 2. August).

