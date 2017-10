Modelabel CoolCat eröffnet deutschen Webshop

Das niederländische Modelabel Coolcat, das für seine modische, coole und fröhliche Bekleidung für Damen, Herren, Kinder und Teens bekannt ist, hat vor einigen Wochen unter www.cool-cat.de/de-de einen neuen deutschen Webshop eröffnet, der von deutschen Kunden gut angenommen wurde.

„Wir merken an den Reaktionen unserer deutschen Kunden, dass Bedarf für eine markante und weniger konformistische Marke auf dem deutschen Modemarkt besteht, zu dem CoolCat perfekt passt”, sagte Mirela Belkoski, CoolCats e-Commerce Manager.

Die Modemarke CoolCat möchte online noch weiter wachsen, daher war die internationale Expansion nur eine logische und positive Folge dessen. Der neue deutsche Webshop wurde eröffnet, da für diesen auf dem Markt eine große Nachfrage besteht.

„Vor der Eröffnung des deutschen Webshops fuhren Store Manager von niederländischen CoolCat Geschäften, die an der Grenze niedergelassenen sind, ab und zu nach Deutschland, um dort Pakete abzuliefern. Auf diesen Umstand mussten wir natürlich reagieren”, erklärte Belkoski. Der nächste Schritt ist nun, noch mehr deutsche Kunden auf CoolCat aufmerksam zu machen.

CoolCat betreibt derzeit 124 Geschäfte in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg sowie Webshops in diesen Ländern und in Deutschland.

Foto: CoolCat-Website