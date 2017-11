Post-Chef plädiert für Bündelung der Paketzustellung in den Städten

Im Kampf gegen einen Verkehrsinfarkt in den Städten plädiert Post-Chef Frank Appel dafür, die Bündelung der innenstädtischen Paketzustellung bei einem Unternehmen zu testen.

«Es wäre ein erster guter Schritt, wenn eine Stadt per Ausschreibung einen Anbieter bestimmt, der tatsächlich eine ganze Stadt bedient», sagte Appel dem «Handelsblatt». Wenn es dadurch gelinge, die Stausituation zu entspannen, würden wahrscheinlich andere Kommunen folgen. «Einer muss anfangen», meinte der Manager. Doch bisher habe keine Stadt in Deutschland dazu den Mut gehabt.

Hintergrund der Äußerung ist die durch den anhalten Boom des Internethandels ausgelöste Paketflut, die zu immer mehr Lieferverkehr von Deutsche Post DHL, Hermes, DPD, UPS und Co. in den Innenstädten führt. Erste Stimmen warnen bereits vor einem Verkehrsinfarkt. Als mögliche Lösung sehen Experten, den Lieferverkehr am Stadtrand zu bündeln und für die «letzte Meile» der Zustellung einen gemeinsamen Transportdienstleister zu nutzen. Durch die Bündelung könnte die Zahl der Zustellfahrten deutlich reduziert werden. (dpa)