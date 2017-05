Saks Off 5th: erster Flagshipstore in Düsseldorf

Das New Yorker Premium Off-Price-Konzept Saks Off 5th wird am 8. Juni 2017 seinen ersten europäischen Flagshipstore eröffnen, und zwar im Carsch-Haus in Düsseldorf. Weitere Filialen sollen noch in diesem Jahr in Frankfurt am Main, Stuttgart, Heidelberg und Wiesbaden sowie in Rotterdam folgen.

Das neue Geschäft erstreckt sich über fünf Etagen und 3.500 Quadratmeter und wird „international begehrte Marken für Damen und Herren“ anbieten, so die Tochter der kanadischen Hudson's Bay Company (HBC). Das angebotene Sortiment soll zudem etwa alle neun Wochen komplett wechseln.

„Das von unseren Einkäufern sorgfältig ausgewählte Sortiment umfasst Damen- und Herrenmode, Schuhe und Accessoires und wird um Sport, Beauty sowie eine Home- und Interieur-Abteilung ergänzt. Diese Kombination fehlte bislang im deutschen Fashion-Handel“, so Wayne Drummond, Präsident von Saks Off 5th Europa.

Die geplanten weiteren deutschen Filialen und das Rotterdamer Geschäft werden sich in besten City-Lagen befinden und sollen durch ihr spezielles Angebot und die ausgefeilte Ladenarchitektur eine ganz besondere Einkaufsatmosphäre bieten.

Foto: HBC