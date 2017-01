Samsøe & Samsøe eröffnet ersten Flagship-Store in Deutschland

Die Berliner Fashion Week nehmen Modeunternehmen gerne zum Anlass, neue Shops in der Hauptstadt zu eröffnen. Das hat nun auch das dänische Label Samsøe & Samsøe getan. Am Dienstag feierte die Marke die Eröffnung ihres ersten Flagship-Stores in Deutschland. Der befindet sich in der ambitionierten „Concept Mall“ Bikini Berlin in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Zoologischer Garten in der City West.

Auf einer Fläche von 171 Quadratmetern bieten die Dänen dort nun ihre Mens- und Womenswear-Kollektionen sowie Accessoires und Schuhe an. „Bei Samsøe & Samsøe zelebrieren wir Hingabe, Handwerkskunst und Authentizität in Einem. Unsere ikonischen Formen und Silhouetten basieren auf klaren Schnitten – Details bleiben subtil, während Garne und Stoffe einen Sinn für Luxus schaffen. Wir freuen uns darauf, diese Philosophie für unsere Kunden im neuen Berliner Store greifbar zu machen", erklärte Designerin Mia Kappelgaard anlässlich der Eröffnung.

Foto: Samsøe & Samsøe