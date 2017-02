Schuhlabel Nine West startet in Deutschland

Das 1978 gegründete Schuh- & Taschen-Label Nine West aus New York will mit der Herbst-Winter Kollektion 2017/18 auf dem deutschen Markt starten. Die Marke will fünf Kollektionen jährlich vorstellen, allesamt richten sich vor allem an Frauen zwischen 25 und 49 Jahren. Jede Kollektion soll ca. 40 bis 80 neue Modelle beinhalten.

Eine eigene Niederlassung gibt es in Deutschland nicht. Die Distribution sowie das Business in Deutschland werden direkt aus New York gesteuert, in Zusammenarbeit mit dem Partner Sport Negoce International. Nine West ist bereits in über 65 Ländern vertreten und richtet sich in Deutschland unter anderem an Stores wie Galeria Kaufhof und Galeries Lafayette. Auf Zalando ist das Label jetzt schon zu haben. Des Weiteren ist für April/Mai 2017 ein deutscher Webshop geplant, als nationale Ergänzung zum globalen E-Store.

Foto: Ninewest.com