Studie: Amazon erstmals unter den größten Einzelhändlern der Welt

Bei der diesjährigen Studie „Global Powers of Retailing“ der Beratungsgesellschaft Deloitte landet Amazon erstmals in den Top Ten der weltweit 250 größten Unternehmen der Einzelhandelsbranche.

Zum mittlerweile zwanzigsten Mal ermittelte Deloitte in seiner Studie die weltweit größten Einzelhändler. Platz eins geht dabei an US-Riese Walmart mit einem Jahresumsatz von rund 482 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat damit einen vier Mal höheren Ertrag als die zweitplatzierte Costco Corporation. Auch Rang drei geht mit der Lebensmittel-Supermarkt-Kette The Kroger an eine US-amerikanische Firma.

Auf Platz vier hingegen liegt wie im Vorjahr die deutsche Schwarz–Gruppe, der die Unternehmen Lidl und Kaufland gehören, mit einem Umsatz von rund 94,4 Milliarden US-Dollar. Auf den Plätzen fünf bis sieben folgen die Walgreens Boots Alliance, The Home Depot und Carrefour aus Frankreich.

Aldi rutschte vom siebten auf den achten Platz und ist das letzte deutsche Unternehmen in den Top Ten mit einem Umsatz von 82,1 Milliarden US-Dollar.

Hingucker in diesem Jahr ist Amazon. Der Online-Riese folgt auf den Neuntplatzierten Tesco auf Platz zehn und spiegelt die steigende Bedeutung des Online-Segments wider.

Alle Unternehmen der Top 250 kommen zusammengerechnet auf einen Umsatz von 4,31 Billionen US-Dollar und eine Nettogewinnspanne von drei Prozent. Insgesamt erzielten die 250 bedeutendsten Handelsunternehmen der Welt währungsbereinigt ein Wachstum von 5,2 Prozent - 90 Prozent derjenigen, die ihre Zahlen veröffentlichen, sind profitabel, so die Studie.

Nicht mehr zur Weltspitze gehörte im Geschäftsjahr 2015 die Metro-Gruppe. Etwas mehr als 68 Milliarden US-Dollar Umsatz reichten nur für Platz 13.

Neben den genannten drei Unternehmen aus Deutschland gehören auch die Edeka Group (Platz 18), Rewe Combine (22), Otto (92), dm (106), Tengelmann (109), Rossmann (111), die Globus Holding (122) und C&A (124) zu den größten 150 Handelshäusern. Bauhaus (165), Deichmann (180), McKesson (194), die Müller Holding (219), Hornbach (225) und Norma (249) komplettieren die deutsche Top-250-Teilnehmerliste.

