Suitsupply eröffnet Store in Berlin

Das niederländische Herrenmodelabel Suitsupply ist nun auch mit einem eigenen Laden in Berlin vertreten. Vor wenigen Tagen eröffnete der neue Store in der Münzstraße 12. Dort bietet die Marke aus Amsterdam seither auf rund 510 Quadratmetern ihre komplette Kollektion an, die Anzüge, Sakkos, Hosen, Schuhe, Hemden, Outerwear und Accessoires umfasst.

Mit dem Laden in der Hauptstadt verfügen die Niederländern nun über fünf Geschäfte in Deutschland. Die übrigen befinden sich in Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart. Weltweit beläuft sich die Zahl der Shops nach Angaben des im Jahr 2000 gegründeten Unternehmens auf mehr als achtzig. Bei der Wahl der Standorte konzentrierte sich Suitsupply auf internationale Metropolen. So gibt es unter anderem Boutiquen in Mailand, London, Zürich, Amsterdam, New York, Los Angeles, Toronto, Shanghai, Singapur und Hong Kong. Zudem betreibt der Herrenausstatter einen eigenen Online-Shop.

Fotos: Suitsupply