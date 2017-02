Textilverband warnt vor Blei und Cadmium in Modeschmuck

der Handelsverband Textil (BTE) warnt seine Mitglieder aktuell vor gesundheitsschädlichen Materialien in preiswertem Modeschmuck. Dabei beruft sich der BTE auf Informationen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, nach denen aktuell wieder höhere Gesundheitsrisiken durch Modeschmuck bestehen.

Nachdem in früheren Jahren noch Nickel im Fokus stand, fanden die Überwachungsämter bei ihren letzten Kontrollen in zwölf Prozent der Proben Blei und Cadmium in unzulässigen, gesundheitsschädlichen Mengen. Besonders vor „billigem“ Modeschmuck wird daher in diesem Zusammenhang gewarnt.

Der BTE empfiehlt vor diesem Hintergrund allen Modeschmuck einkaufenden Unternehmen, ihre entsprechenden Lieferanten aufzufordern, unbedingt die gesetzlichen Grenzwerte zu beachten. Schließlich sei damit zu rechnen, dass die Überwachungsbehörden künftig noch mehr Proben von Modeschmuck im Handel ziehen würden, so die Befürchtungen.

Foto: Georg Schierling / pixelio.de