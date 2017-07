Urban Outfitters kommt nach Österreich

Der US-amerikanische Bekleidungshändler Urban Outfitters hat die nächste europäische Metropole im Visier: Am 28. Juli wird die neue Filiale in Wien eröffnet. Es ist der erste Urban-Outfitters-Store in Österreich.

In der österreichischen Hauptstadt haben sich die Amerikaner einen besonders attraktiven Standort ausgesucht: Der Flagshipstore befindet sich in der Mariahilfer Straße 38 und damit in der wichtigsten Einkaufsstraße Wiens. Ab Ende kommender Woche wird Urban Outfitters dort seine bewährte Mischung aus Mens- und Womenswear sowie ausgesuchten Lifestyleprodukten anbieten.

Für Urban Outfitters ist die Eröffnung in Wien der nächste Schritt auf seinem internationalen Expansionskurs: Im Juli wurden bereits neue Filialen in Düsseldorf und Stockholm in Betrieb genommen. Ende April verfügte das Konzept über 242 Stores in den USA, Kanada und Europa.

Foto: Urban Outfitters