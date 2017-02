Victorinox schließt Geschäftsbereich Bekleidung

Victorinox will sich auf sein Kerngeschäft fokussieren und damit eine nachhaltige Entwicklung stärker fördern, meldet die die Schweizer Traditionsmarke. Deshalb will das Unternehmen Ende 2017 den Bekleidungsbereich – bestehend aus einer Männerkollektion - komplett aufgeben und die Kollektion einstellen. Die Kollektion Frühjahr/Sommer 2017 soll weltweit die letzte sein, die ausgeliefert wird.

Eine Ausnahme bildet Japan, wo auch noch die Herbst/Winter Kollektion 2017 in die Stores kommen soll. So will sich das Familienunternehmen zukünftig gezielt auf die Bereiche konzentrieren, die seine Kernkompetenz ausmachen. Zu den weiteren Geschäftsfeldern gehören neben den bekannten Taschenmessern auch Küchenmesser, Uhren, Reisegepäck, und Parfüm.

„Mehr als zehn Jahre lang war die Bekleidungslinie eine wertvolle Bereicherung für unsere Marke“, erklärt Carl Elsener, CEO der Victorinox-Gruppe. „Unsere Priorität ist es jedoch, die Position von Victorinox in einem sich ständig wandelnden globalen Markt weiter zu festigen. Daher liegt der Fokus nun auf unseren Hauptkategorien, welche die Werte unserer Marke sowie die Bedürfnisse unserer weltweiten Kunden am besten widerspiegeln.“

Die Kollektionen von Victorinox wurden anfänglich in den USA angeboten, später schrittweise in ausgewählten Märkten wie Japan und Großbritannien, sowie in den eigenen Verkaufsgeschäften in der Schweiz und in Deutschland.

Foto: Victorinox