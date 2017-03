Weekday eröffnet zweiten Shop in Hamburg

Das schwedische Modelabel Weekday setzt seine Expansion in Deutschland fort. Am 7. April wird es seinen zweiten Shop in Hamburg eröffnen. Im neuen Store am Schulterblatt 26-36 im Zentrum des Schanzenviertels werden die Schweden ihre Kollektionen auf einer Fläche von 290 Quadratmetern anbieten.

„Wir freuen uns sehr, endlich einen zweiten Store in der wundervollen Stadt Hamburg zu eröffnen“, erklärte David Thörewik, der Managing Director von Weekday, in einer Mitteilung. „Deutschland ist schon immer ein sehr wichtiger Markt für uns gewesen und das Hamburger Schanzenviertel ist eine ideale Umgebung für uns. Es hat eine sehr kreative und lebhafte Atmosphäre und wir glauben, dass Weekday eine optimale Ergänzung dazu sein wird.“

Das 2002 gegründete Label Weekday gehört seit 2008 zum Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz AB. In Deutschland verfügt die Marke derzeit über fünf eigene Stores, darunter zwei in Berlin. In Hamburg ist Weekday bereits seit 2009 mit einem Shop in der Mönckebergstraße vertreten. Mit der zweiten Filiale in der Hansestadt werden die Schweden ihre Präsenz hierzulande auf sechs Läden erweitern.

Fotos: Weekday