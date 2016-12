Weihnachtsgeschäft: Deutsche Einzelhändler hoffen auf Nachspielzeit

Das Fest ist vorbei, das Weihnachtsgeschäft noch nicht. Der deutsche Einzelhandel hofft nun auf zusätzliche Umsätze mit Geschenkgutscheinen. Auch Geldpräsente könnten die Geschäfte noch einmal ankurbeln.

„Die kommenden Tage sind für den Einzelhandel eine sehr umsatzstarke Zeit. Viele Kunden geben Bargeldgeschenke aus oder lösen Gutscheine ein“, erklärte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE). Auch viele Unternehmen rechnen offenbar mit ertragreichen Tagen vor dem Jahreswechsel: „In einer aktuellen HDE-Umfrage gaben fast drei Viertel der Händler an, dass die Zeit zwischen dem 27. Dezember und Silvester sehr wichtig oder wichtig für ihre Geschäfte ist“, teilte der Branchenverband mit.

Zum Zuge kommen könnten nun auch Händler, für die das Geschäft vor den Feiertagen nicht so gut gelaufen ist. Angesichts schwankender Kundenfrequenzen in den Innenstädten zählten Läden in zentralen Lagen bisher nicht zu den Gewinnern des Weihnachtsgeschäfts. Der Umfrage zufolge könnten sich nun aber „insbesondere Handelsunternehmen in zentralen Innenstadtlagen auf ein starkes Nachweihnachts-Geschäft einstellen“, erklärte der Verband.

Foto: ECE