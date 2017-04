Yargici eröffnet erste Filiale in der Bundesrepublik

Die türkische Damenmode-Marke Yargici orientiert sich künftig stärker nach Europa und will auf dem Kontinent expandieren. Besonders im Fokus des Istanbuler Unternehmens steht Deutschland, und so ist es kein Wunder, dass der erste Markenstore bereits in Kürze eröffnen soll.

Nach Angaben des Immobilienunternehmens JLL hat Yargici bereits eine Ladenfläche im Levantehaus auf der Hamburger Mönckebergstraße angemietet, um dort künftig seinen Mix aus DOB und Wohnaccessoires anzubieten.

Die Immobilie, in der zuvor die Ralph-Lauren- Tochtermarke Denim & Supply ansässig war, verfügt über 300 Quadratmeter Fläche, 250 davon sind als Verkaufsfläche ausgewiesen. Die Eröffnung des ersten, deutschen Yargici Stores ist bereits für den kommenden Mai vorgesehen.

Foto: Yargici