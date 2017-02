Zieht DKNY sich aus Indien zurück?

DKNY zieht sich vom indischen Markt zurück, möglicherweise, weil die US-Modemarke es nicht geschafft hat, ihn zu knacken. Gerüchten zufolge soll DKNY Indien ganz verlassen wollen, aber laut Timmy Sarna, dem Leiter von Franchise-Partner DLF Brands will das Unternehmen nur "ein paar" Geschäfte schließen und vier Filialen beibehalten. Diese befinden sich alle in DLF-Malls im Großraum Delhi.

"Wir machen mit vier Geschäften weiter und haben zwei unrentable geschlossen - eines in Kalkutta un eines im Mumbai", sagte Sarna. Gerüchten zufolge soll auch die DKNY-Filiale in DLFs Mall of India in Noida schließen; ebenso schließt ab März ein Geschäft in der DLF Place Mall in Saket. Angeblich soll sich die US-Marke wegen Schwierigkeiten mit dem indischen Partner zurückziehen, aber Sarna bestreitet dies.

DKNY trat 2009 auf den indischen Markt und eröffnete im Zeitraum von sieben Jahren neun Geschäfte - das letzte im Mai letzten Jahres in der neu eröffneten Mall of India in Noida, dem fünften Geschäft im Großraum Neu Delhi. Zudem betrieb die US-Marke drei Filialen in Mumbai und eine in Kalkutta.

Indische Fans der Marke brauchen sich aber über den Bezug von DKNY-Produkten in Indien keine Sorgen zu machen, ist sie doch auch m Internet über verschiedene Onlinehändler erhältlich.