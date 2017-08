Berlin Showroom feiert zehnte Saison in Paris

Der Berlin Showroom ist in Paris längst zur Institution geworden. Während der bevorstehenden Fashion Week wird er bereits die zehnte Saison in Folge Damenmode aus der Hauptstadt in der französischen Modemetropole präsentieren. Dabei sind diesmal elf Labels, die von einer Jury ausgewählt wurden.

Doch in diesem Herbst ist auch einiges anders als gewohnt: Erstmals zieht der Berlin Showroom mit den Pendants aus Österreich und der Schweiz zusammen. So gibt es in der Rue Gabriel Vicaire 2 gleich drei Showrooms zu sehen: Als Nachbarn der Designer aus Berlin stellen Mode Suisse und die Austrian Fashion Association Modemarken aus ihren Ländern vor. Zusammen präsentieren sie sich zum ersten Mal als „DACH Showroom“ mit insgesamt 25 Marken.

Der Berlin Showroom at DACH Showroom (Robert Dodd, 1. Etage, 2 Rue Gabriel Vicaire, 75 003 Paris) ist vom 29. September bis zum 3. Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zu sehen gibt es dort die neuen Kollektionen dieser Labels: Agnes Nordenholz, Hänska, Hien Le, Last Heirs, Penelope's Sphere, Projekt Samsen, Quite Quiet, Schmidttakahashi, Starstyling, Tata Christiane und Vladimir Karaleev.

Foto: Berlin Showroom