Berlin Showroom präsentiert elf Berliner Labels in Paris

Auch in der kommenden Saison wird der Berlin Showroom auf der Pariser Fashion Week Präsenz zeigen. Diesmal sind elf in Berlin beheimatete Labels dabei. Welche das sein werden, gaben die Veranstalter am Montag bekannt.

Vom 3. bis 5. März werden demnach Agnes Nordenholz, Case Studies, Esther Perbandt, Hänska, Hermione Flynn, Hien Le, Penelope's Sphere, Pugnat, Richert Beil, Schmidttakahashi und Tata Christiane ihre Kollektionen für die Saison Herbst/Winter 2017 während der Damenmodewoche in der französischen Hauptstadt vorstellen.

Zum ersten Mal sucht der Berlin Showroom in der bevorstehenden Saison den Schulterschluss mit der renommierten Messe Woman: Er wird als „Show-in-Show“ unter dem Dach der Woman (7 Place Vendôme, 75001 Paris) stattfinden.

Foto: Berlin Showroom