Denim Première Vision feiert 10-Jähriges mit Doppel-Event

London - Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens wird die Messe Denim Première Vision kommenden Monat ein Doppel-Event veranstalten. Das Event mit dem Namen ‚The Denim Bash‘ soll Unternehmen, Kultur und Inspiration zusammenführen.

Zwischen dem 14. und 16. November will die Denim-Messe seine zwanzig Saisons voller Innovation feiern und ein neues Programm vorstellen. The Denim Première Vision Show soll im Paris Event Center (PEC) stattfinden und will dort Lieferanten und Einkäufern eine Plattform bieten, sich zu vernetzen und gleichzeitig bei vier Events über die Entwicklung der Werte der Denimbranche zu sinnieren.

Eines der vier Events ist der Vielseitigkeit des Stoffes von der modischen Seite her gewidmet. Dabei werden acht Designer ihre Kreativität unter Beweis stellen: Insgesamt 16 Looks wurden zusammen mit Ausstellern realisiert, die dort zu sehen sein werden. Auch eine Denim Trends Area soll es geben, die sowohl Denim Trend Tasting Seminare, als auch die dritte Ausgabe des Première Vintage Markets beherbergen soll.

Ein weiteres Event ist die Lancierung einer neuen Area, die 75 internationalen Ausstellern gewidmet ist, darunter Spinnereien, Webereien und Produzenten, die kleine Stückzahlen anbieten. Ein drittes Event beinhaltet acht Workshops und Konferenzen, bei denen sich alles um die aktuellen Hauptthematiken der Denimindustrie drehen wird: die neuen sozio-kulturellen Werte der Denimindustrie, eine zirkuläre Strategie sowie Veränderungen in der Wertschöpfungskette. Zu guter Letzt wird der Denim Bash auch ein festliches Event beinhalten, das die 10-Jahres-Feierlichkeiten begehen wird.

Zusätzlich zur Messe wird die Denim Première Vision auch ihre erste Denim Pop-up Street eröffnen. Ab dem 14. November wird die Rue du Vertbois im Marais für zwei Tage zu einer Denim-Strasse mit Dutzenden teilnehmenden Boutiquen und zahlreichen Kollektionen - von Avantgarde-Designern über wichtige Key-Player der Denimindustrie bis hin zu Kunstgalerien. Die Denim Pop-up Street wird der Öffentlichkeit zugänglich sein und auch Modeprofis sind eingeladen, gemeinsam das Beste der Denimbranche zu feiern.

Im Oktober konzentriert sich FashionUnited ganz auf Denim. Für all unsere Artikel zum Thema Denim, klicken Sie bitte hier

Fotos: Courtesy of DPV