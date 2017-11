IAF und Modint veranstalten World Fashion Convention 2018 gemeinsam

Der Internationale Modeverband (IAF) hat sich entschieden, die 34. World Fashion Convention, die am 9. und 10. Oktober 2018 in Maastricht stattfinden wird, zusammen mit dem niederländischen Mode- und Textilverband Modint auszurichten. Diese Entscheidung wurde vom IAF-Vorstand während der 33. World Fashion Convention in Rio de Janeiro im Oktober getroffen.

Auf der World Fashion Convention bringt der IAF Verbände, Marken, Einzelhändler und wichtige Zulieferer der Branche aus mehr als 20 Ländern weltweit zusammen, die sich von den besten nationalen und internationalen Experten inspirieren lassen können. Bisherige Redner kamen von PVH, H&M, Hugo Boss, Desigual, Disney, VF, Zegna, Esquel und Escada sowie McKinsey, BCG, der ILO, der Weltbank und der OECD.

„Als Stadt und Region tragen wir gerne zum Gelingen dieser Tagung bei, vor allem weil sie dabei hilft, die Modebranche und die kreative Industrie international zu positionieren. Beide sind in Maastricht gut etabliert. Es ist aufregend zu sehen, dass Maastricht neben anderen Austragungsorten wie Mumbai, Hongkong, Neu Delhi und Shanghai vertreten ist“, kommentierte Jurgen Moors, Direktor des Maastricht Convention Bureaus, die Wahl des Standorts.

Die World Fashion Convention 2018 wird vom 9. bis 10. Oktober 2018 im Crowne Plaza Hotel in Maastricht stattfinden. Besucher werden im Rathaus empfangen und sind für das Festbankett ins Schloss St. Gerlach eingeladen.

Foto: IAF-Website