Kingpins Miami ist abgesagt

Das Kingpins Team hat gestern in einer Pressemitteiling bestätigt, dass die Messe Kingpins Miami abgesagt wurde. Grund ist "ein Mangel an Teilnahmezusagen". Die Show hätte vom 11. bis 12. Januar 2017 in Miami stattfinden sollen und wäre die erste Ausgabe der Denimmesse in Miami gewesen.

"Es ist eine wirkIich bedauerliche Situation für uns, die Show absagen zu müssen, aber es wäre weit bedauerlicher für uns, weiterzumachen ohne ausgebucht zu sein. Wir sind mit unserem Lateinamerika-Vorhaben noch nicht am Ende, aber es sieht so aus, als seinen die Termine ungünstig gewesen und wir haben keine Probleme damit, unser Mißverständnis zuzugeben", kommentierte Andrew Olah, Gründer der Kingpins Show.

Kingpins findet zweimal im Jahr in New York und Amsterdam statt und einmal im Jahr in Hongkong und China. 2017 werden demnach sechs Messen stattfinden, angefangem mit der Kingpins Amsterdam vom 19. bis 20. April. Knapp einen Monat später findet vom 10. bis 11. Mai Kingpins New York statt beziehungsweise am Ende des Monats vom 24. bis 25. Mai Kingpins Hongkong.

In der zweiten Jahreshälfte macht die Kingpins China City Tour in sieben wichtigen chinesischen Städten vom 18. bis. 22. September den Auftakt, gefolgt von Kingpins Amsterdam vom 25. bis 26. Oktober und Kingpins New York vom 29. bis 30. November.

Die erste Kingpins Show fand 2004 in New York statt und bald folgten Messen in Amsterdam und Hongkong. 2014 fanden zum ersten Mal die Global Denim Awards statt, die Talente und Innovatoren der Branche auszeichnen. Kingpins Transformers startete im Jahr 2015; eine Reihe von Diskussions- und Informationsrunden, die die Jeansbranche nachhaltiger, verantwortlicher und finanziell beständiger machen wollen.

Mit WHY by Kingpins wurde im letzten Jahr die erste Boutique-Messe veranstaltet, die sich auf die Markenbildung in der Denimindustrie konzentriert. 2016 fand auch zum ersten Mal die Kingpins China City Tour statt, die sich auf sieben wichtige, aber noch unterversorgte chinesische Städte konzentriert.

Foto: Kingpins Facebook