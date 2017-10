Messe Frankfurt intensiviert Textil-Engagement in Afrika

Die Messe Frankfurt baut ihr globales Portfolio im Textilbereich weiter aus und verstärkt zudem ihr Engagement auf dem afrikanischen Kontinent. Mit der kurz bevorstehenden Kooperation mit den beiden Fachmessen Maroc in Mode und Maroc Sourcing erweitert der weltweite Marktführer für Textilmessen seine Präsenz auf den Nordwesten Afrikas. „Unser Netzwerk erstreckt sich künftig über bedeutende Textilregionen Afrikas und umfasst die führenden Messen auf dem aufstrebenden Kontinent“, erklärt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt. „Mit unserem Engagement in Äthiopien, Südafrika und zukünftig Marokko haben wir hervorragende Voraussetzungen geschaffen, um die positiven Entwicklungen in Afrikas Textilindustrie zu unterstützen.“

Demografischer Wandel, zunehmende Urbanisierung und Verschiebungen der Wirtschaftskräfte – die globalen Entwicklungen unterstützen das Wachstum der afrikanischen Wirtschaft und wirken sich deutlich auf die Textilindustrie aus. Laut Prognose von UN Economic Report on Africa 2017 weist Afrika die am schnellsten wachsende Bevölkerung auf. Die heutige Population von rund 1,2 Milliarden Menschen wird sich bis 2050 mehr als verdoppeln. Ebenso nimmt die Anzahl der arbeitenden Menschen auf dem afrikanischen Kontinent rasant zu. Bereits 2034 soll die weltweit größte arbeitende Bevölkerung (1,1 Milliarden Menschen) in Afrika prognostiziert. Diese demografischen Veränderungen lassen den privaten und geschäftlichen Konsum stark zunehmen, wovon überwiegend regionale Wirtschaftsmärkte profitieren werden.

Die Messe Frankfurt sieht sich für diese Entwicklung bestens aufgestellt. Mittlerweile betreut das Unternehmen neben den beiden marokkanischen Fachmessen Maroc in Mode und Maroc Sourcing die Formate Source Africa und ATF in Südafrika sowie die Africa Sourcing and Fashion Week (ASFW) in Äthoipen. Insgesamt verantwortet die Gesellschaft mittlerweile 50 Textilmessen weltweit.

Foto: Source Africa / Messe Frankfurt