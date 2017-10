Messe Vorschau: Gallery und Gallery Shoes Frühjahr 2018

Im Frühjahr 2018 finden gleich zwei internationale Modemessen in Düsseldorf statt: die Gallery vom 27. bis 29. Januar und Gallery SHOES vom 11. bis 13. März 2018. Bis zu 1.300 internationale Marken werden auf dem Areal Böhler erwartet.

Während auf der Gallery rund 800 internationale Marken erwartet werden, die in die drei Bereiche Premium & Agencies, Contemporary & Accessoires und Evening & Occasion aufgeteilt sind, bietet Gallery SHOES rund 500 Marken in den fünf Bereichen Premium, Contemporary, Urban, Comfort und Kids. Ausstellende Agenturen können die Plattform über die Messelaufzeit hinaus bis zu zehn Tage als Showroom und Orderbase nutzen.

„Gallery und Gallery SHOES bieten als Schwestermessen eine für Düsseldorf einzigartige Orderplattform in zeitgemäßem Industrial Ambiente mit internationalem Anspruch auf dem Areal Böhler. Für Europa ist Gallery SHOES die einzige Schuhmesse in diesem hochmodernen, stylishen Format“, heißt es von den Veranstaltern in einer Pressemitteilung vom Montag.

Im letzten Jahr besuchten rund 6.000 Facheinkäufer die Gallery und rund 9.200 Facheinkäufer aus Europa die erste Ausgabe der Gallery SHOES . In diesem Jahr wird mit einem Anstieg der Besucherzahlen gerechnet. Die Sommerausgabe der beiden Messen findet wie folgt statt: die Gallery vom 21. bis 23. Juli und Gallery SHOES vom 2. bis 4. September 2018.

Foto: Gallery SHOES