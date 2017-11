Performance Days 2018 ziehen aufs Münchner Messegelände

Zum zehnjährigen Jubiläum und zur 20. Ausgabe der Performance Days zieht die Stoffmesse in eine neue Location: Ab November 2018 werden die funktionellen Stoffe in den Hallen der Messe München im Stadtteil Riem zu sehen sein.

In Zukunft wird zwei Mal jährlich eine Halle auf dem Messegelände in München-Riem für die funktionellen Stoffe der Performance Days bereitstehen. Zum Debüt wird dies voraussichtlich Halle C1 sein. Marco Weichert, Gründer und Geschäftsführer der Performance Days freut sich: „In dem Maße, wie die Messe immer professioneller geworden ist, sind wir es unseren Ausstellern und Besuchern schuldig, den nächsten Schritt zu gehen und unseren Messeauftritt noch professioneller zu gestalten. Sprich: Die Messe für Stoff-Sourcing zieht in die Location für Messen in München. Davon profitiert die gesamte Performance Days-Familie! Denn das Renommee der Messe München und die optimale Infrastruktur sind ein Gewinn für alle, Aussteller wie Besucher.“

Nachdem die Messe derzeit im MTC mit rund 7.000 Quadratmetern brutto auf zwei Ebenen ihr Potential ausgeschöpft hat, sei der Umzug ein logischer und notwendiger Schritt in die Zukunft.

Foto: Performance Days