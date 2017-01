Video: 30 Sekunden auf der Berliner Modemesse Seek

Seit Dienstag laufen die Berliner Modemessen. Der Zuspruch am ersten Tag war allgemein groß. Auch auf der Seek, die in der Arena in Treptow noch bis zum Freitag vor allem progressive Männermode präsentiert, drängten sich am Eröffnungstag die Fachbesucher. Hier ein kleiner Eindruck in bewegten Bildern.

">

Video: FashionUnited