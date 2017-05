Amazon Echo Look berät Benutzer in Modefragen

Wer hätte nicht gerne eine 24-Stunden-Freundin, die einen in Style- und Modefragen berät? Amazons Echo Look will Benutzern genau dies bieten und hat seine digitale Assitentin Alexa genannt. Alexa kann (per Zuruf) Fotos und Videos von einem Benutzer oder einer Benutzerin machen, damit er oder sie das getragene Outfit von allen Blickrichtungen sehen kann. Sie merkt sich Lieblingsoutfits als persönliches Lookbook und gibt per "Style Check" Empfehlungen gemäß gängiger Modetrends ab, wenn man ihr zwei Fotos zur Auswahl schickt. Nützlich oder aufdringlich?

Die Bewertung bleibt jedem selbst überlassen und kommt darauf an, wie sehr man eine persönliche Style-Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit braucht und wie sehr man sich über persönliche Daten im Amazon-eigenen Cloud sorgt. Dort wird der Onlineriese sie nämlich auf unbestimmte Zeit speichern. Auf jeden Fall ist Amazon der Erste, der nun auch mit visuellen Daten als Anbieter eines solchen Assistenten in den Alltag der Nutzer eindringt.

Amazon Echo Look - nützlich oder aufdringlich?

Glaubt man dem Werbefilm von Amazon, dann kann Alexa sogar bei der Berechnung des kürzesten Wegs zur Arbeit helfen, mit einer Wettervorhersage oder einem Blick in den Terminkalender und kann sogar zu Hause das Licht ausmachen. Dazu hat Amazon seinen zuvor eingeführten vernetzten Lautsprecher Echo mit Kamera und Mikrofon versehen, um per Sprachbefehl Fotos und Videos aufzunehmen, die mit der zugehörigen App eingesehen, abgerufen und geteilt werden können.

Wie verschwiegen Alexa wirklich ist, wird sich zeigen - erst vor wenigen Wochen hatte Amazon Audio-Daten an US-Ermittler zur Lösung eines Mordfalls ausgehändigt. Durch die gespeicherten Informationen, die präziser werden, je öfter man den Assistenten nutzt, könnte Amazon die Kaufempfehlungen für "Look"-Nutzer verbessern. Das heißt, Benutzer sollten sich nicht wundern, wenn sie zu ihrem schönen weißen Sofa auf einmal von Amazon einen passenden Tisch oder sonstige Accessoires angeboten bekommen - Alexas Einblicke in die Privatsphäre der Benutzer machen es möglich.

Amazon Echo Look ist derzeit nur in den USA erhältlich und kann dort per Einladung für 199 US-Dollar vorbestellt werden. Wann der virtuelle Assistent mit Kamera auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Foto: Amazon