Auch Birkenstock erhält GOTS-Zertifizierung

Nachdem bereits einige deutsche Modeunternehmen vermeldet haben, ihre Produkte künftig mit dem beliebten GOTS-Zertifikat auszeichnen zu dürfen, meldet nun auch der schwäbische Schuh- und Sockenhersteller Birkenstock Vollzug in Sachen offiziell bestätigter Nachhaltigkeit.

GOTS steht für den „Global Organic Textile Standard“, der weltweit als Gradmesser für die Verarbeitung von und den Handel mit Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern anerkannt wird. GOTS definiert umwelttechnische Anforderungen entlang der gesamten textilen Produktionskette sowie bestimmte Sozialkriterien. Die Qualitätssicherung erfolgt dabei durch eine unabhängige Zertifizierung der vollständigen Textillieferkette.

Birkenstock hat nun eigenen Angaben zufolge seine Legwear-Produkte mit dem Sigel auszeichnen lassen. Man habe für das Produktangebot an Socken und Strümpfen die gesamte Lieferkette der Textilien in Bezug auf ökologische, soziale und technische Aspekte begutachten lassen - „von der Faserherstellung bis zum Handel“, so Birkenstock. Schließlich bestünden die Waren zum überwiegenden Teil aus kontrolliert biologisch angebauter Baumwolle.

Foto: Birkenstock