Augustin Teboul geht, Lou De Bètoly kommt

Das Berliner High Fashion Label Augustin Teboul, ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Designerinnen Annelie Augustin und Odély Teboul, galt als eine der wenigen viel versprechenden Modehoffnungen aus Deutschland, die auch international Beachtung fanden. Prominente und Meinungsführer aus aller Welt erfreuten sich ebenso an den modernen, aufregenden Entwürfen Augustin Tebouls wie Blogger oder Moderedakteure.

Doch nun steht die renommierte Avantgarde-Marke vor dem Aus. Nach der Auslieferung der Spring/Summer Kollektion 2017 soll Schluss sein mit Augustin Teboul, denn die beiden Designerinnen wollen sich neuen Projekten zuwenden und sich künftig solo im Modegeschäft behaupten.

Die aus Frankreich stammende und in Berlin lebende Odély Teboul hat bereits ein neues Modelabel gegründet: Lou De Bètoly. Inspiriert von verschiedenen (Gefühls-)Welten wie Chaos, Surrealismus, Nostalgie, Dekadenz, Extravaganz oder Oneirismus, will Teboul hier detailreiche Handwerkskunst und Verzierungstechniken in einen modernen Kontext stellen.

Leitspruch Tebouls und Vorlage für ihr Namensanagram ist eine französische Metapher für Dualismus: „Deux bêtes au lit“ (Zwei Bestien in einem Bett). „Wild at heart – she is an aristocratic punk“ heißt es in einer Nachricht zur Labelgründung.

Die erste Präsentation von Lou De Bètoly soll im Lauf des Jahres erfolgen.

Foto: Lou De Bètoly