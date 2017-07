Berlin Fashion Week SS18: 5 Events, die Sie nicht verpassen sollten

In der kommenden Woche dreht sich in Berlin wieder einmal alles um die Mode. Zwar scheint der Schauenplan etwas übersichtlicher, aber zahllose Satteliten-Events machen es schwer, den Terminplan kurz zu halten. Was Sie auch machen: Diese fünf Events sollten Sie nicht verpassen. (Oder zumindest auf den Sozialen Medien im Auge haben)

DfT mit Stella McCartney

Vergangenes Jahr überreichte Alber Elbaz Gewinnerin Edda Gimnes den Nachwuchsawards „Designer for Tomorrow 2016“ von Peek & Cloppenburg und seinem Online-Shop Fashion ID. In diesem Jahr wird Stella McCartney den begehrten Preis an eine glückliche Gewinnerin, die die Jury aus zahlreichen Bewerbern ausgewählt hat. Es bleibt spannend. Auch die Ex-Preisträgerin Ioana Ciolacu zeigt übrigens ihre Kollektion weiterhin in Berlin.

Excited to be back hosting the 10th edition of #DesignerForTomorrow supporting and mentoring our next generation of creative, innovative and talented young designers. Can’t wait to see the finalists work! x Stella @FashionID_de Ein Beitrag geteilt von Stella McCartney ( @stellamccartney) am 13. Jun 2017 um 6:30 Uhr

Vogue Salon/Berliner Modesalon

Der Vogue Salon findet am Freitag im Kronprinzenpalais parallel zum Berliner Modesalon statt. Dort zeigen sich Deutschlands beste Designer von ihrer besten Seite und natürlich ihre Kollektionen für SS18. Dabei sind unter anderem Antonia Goy, Benu Berlin, Brachmann, Hien Le, Lili Radu, Malaikaraiss, Michael Sontag, Nobi Talai, William Fan und viele andere.

Versace Premium

Anlässlich des 20. Todestages von Modeschöpfer Gianni Versace zeigt die Premium Group zusammen mit dem brasilianischen Privatsammler Alexandre Stefani seine langjährig kuratierte Versace Sammlung in Berlin. Es ist nicht die erste Ausstellung zu Versace in Deutschland: Als dieser 1978 noch ein junger, unbekannter Designer war, organisierte niemand geringeres als der deutsche Modezar Albert Eickhoff die erste Versace-Show überhaupt in Lippstadt. 1994 folgte Versaces erste Ausstellung im Kunstgewerbemuseum Berlin, die er wegen seiner besonderen Beziehung zu Deutschland persönlich eröffnen wollte.

Wo: Floor of Show&Order at Kraftwerk Berlin

Öffnungszeiten:

04. Juli 2017: 10 – 16 Uhr

05. Juli 2017: 10 – 19 Uhr

06. Juli 2017: 10 – 17 Uhr

Vanessa Schindler präsentiert von Mercedes-Benz und Elle

Die Hyères-Gewinnerin Vanessa Schindler ist vielleicht der heißeste Import der Saison. „Die 29-jährige Schweizerin ist eine der Top-Newcomer des Jahres. Sie gewann bereits den Genfer HEAD Master Mercedes-Benz Preis und wurde beim Nachwuchs-Festival in Hyères gefeiert. Aus Materialien wie flüssigem Polymer und Urethan zaubert sie poetische Mode“, schreibt Elle über das Designtalent.

???? Diana #hyeresfestival #hyeres2017 #vanessaschindler + #marineserre + @lotte.van.dijk Ein Beitrag geteilt von Vanessa Schindler ( @vanessa_schindler) am 30. Apr 2017 um 1:23 Uhr

Boss Womenswear kuratiert von Jason Wu und Christiane Arp

Boss kehrt nach Jahren der Abwesenheit mit einer Womenswear-Kollektion zurück auf die Berliner Modewoche. Die "Gallery Collection" wird am Donnerstag von Jason Wu und Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp in der St.-Agnes-Kirche präsentiert.

Fotos: Hugo Boss website, Versace exhibiton