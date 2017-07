Berliner Modewoche endet mit Michalsky und Hoermanseder

Nach vier Tagen endet am Freitagabend die Berliner Modewoche. Zum Abschluss werden noch mehrere Höhepunkte erwartet: Die österreichische Designerin Marina Hoermanseder zeigt am Abend ihre Kollektion für Frühjahr und Sommer 2018 im Humboldt Forum. Auf dem Laufsteg in einem ehemaligen Berliner Kaufhaus, wo quasi die zentrale der Modewoche ist, präsentiert Michael Sontag seine neuen Kreationen. Danach - um 22 Uhr - setzt Michael Michalsky mit seiner «Stylenite» den Schlusspunkt der Fashion Week.

Seit Dienstag zeigten mehr als 3500 Aussteller ihre neuen Modelle, es gab rund ein Dutzend Messen und 70 Modeschauen. Mit Brigitte Zypries (SPD) kam erstmals eine Bundeswirtschaftsministerin zu Besuch. Die Messe Panorama zog bereits am Donnerstag ein Fazit: Mehr als 50 000 Besucher aus 96 Nationen zählten die Veranstalter vom 4. bis zum 6. Juli. (DPA)