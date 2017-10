Burberry will Lederabfälle wiederverwerten

Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo Leder verarbeitet wird, da entsteht Lederabfall. Diesen will der britische Luxusmodekonzern Burberry jetzt angehen und ist zu diesem Zweck über seine Burberry Foundation eine Partnerschaft mit der Londoner Accessoires-Marke Elvis & Kresse eingegangen. Demnach sollen 120 Tonnen Lederabfall aus Burberrys Fabriken zu neuen Produkten wie Accessoires und Haushaltswaren verarbeitet werden.

„Leder ist ein wertvolles Material, doch viele der durch den Designprozess erzeugten Reste werden als wertlos angesehen“, kommentierte Christopher Bailey, Beauftragter der Burberry Foundation und Präsident und Kreativchef von Burberry. Er sagte, das Unternehmen werde den Weg weisen, „wie Kreativität und Handwerkskunst bei der Lösung dieses Problems eine Rolle spielen können“.

Elvis & Kresse ist bekannt dafür, Luxusartikel aus Abfallprodukten herzustellen - etwa alte Feuerwehrschläuche, Fallschirmseide und eben Lederabfälle, die zu haltbaren Taschen, Geldbörsen, Gürteln und mehr werden. Sollte eine Reparatur notwendig sein, wird diese kostenlos vorgenommen. Zudem kommen 50 Prozent der Erlöse wohltätigen Zwecken zugute.

Dies gilt auch für die Produkte, die aus der Kooperation mit Burberry entstehen werden, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat. Zudem besteht die Möglichkeit, Praktika zu machen und wertvolle Arbeitserfahrung bei Elvis & Kresse zu sammeln. Die Partnerschaft möchte Tausende durch öffentliche Veranstaltungen, Wettbewerbe und Workshops erreichen.

„Als wir uns entschieden, das viel größere Lederproblem anzugehen, wussten wir, dass wir einen mutigen Partner brauchen würden“, sagte Kresse Wesling, Mitbegründerin von Elvis & Kresse. „Dies ist die Art von Arbeit, für die wir gegründet wurden, und dies ist eine Art von Partnerschaft, die die Zukunft des Luxus verändern wird.“

Laut einem UN-Report fallen jährlich etwa 800.000 Tonnen Lederabfälle durch die Lederindustrie weltweit an. Selbst wenn die Lederstücke optimal ausgenutzt werden, bleiben Reststücke zurück, so Burberry. Elvis & Kresse wird diese zu neuen Komponenten machen, die dann per Hand zu einer neuen Lederhaut zusammengewebt und so weiterverwendet werden können.

Foto: Burberry Foundation