C&A wird für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Deutschland Test und Focus Money haben C&A für sein Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet. Das Modekaufhaus erhielt aus 28 weiteren Modehäusern den ersten Platz in der Kategorie Kauf-/Modehäuser.

Das Ranking basierte auf einer repräsentativen Verbraucherumfrage des Marktforschungsinstituts ServiceValue. Für die Umfrage wurden mehr als 400.000 Verbraucherurteile aus Deutschland erhoben, bei denen das nachhaltige Engagement von mehr als 1.000 Unternehmen unterschiedlicher Branchen bewertet wurde. Die Untersuchung beruhte auf den Kriterien der ökonomischen Fairness, des ökologischen Handelns sowie sozialer Initiativen. Unternehmen und Marken mit der besten Bewertung innerhalb ihrer Branche, wurden mit der Auszeichnung „Nachhaltiges Engagement: Testsieger“ prämiert. Hierbei wurde C&A, unter 28 weiteren Modehäusern in Deutschland, an die Spitze in der Kategorie Kauf-/Modehäuser gewählt.

„Das Thema Nachhaltigkeit wird von Verbrauchern immer stärker wertgeschätzt“, stellt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue, fest. Aufgrund dessen hat das Thema Nachhaltigkeit einen zunehmenden Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten sowie ihre Bereitschaft eine Marke weiterzuempfehlen.

Dr. Dethloff lobt C&A vor allem für sein umfangreiches Engagement, das sich von der Förderung von Biobaumwolle über die Verbesserung von Arbeitsbedingungen bis hin zu Maßnahmen, die Mitarbeiter zu eigenen Nachhaltigkeitsinitiativen ermutigt, erstreckt. C&A könne dabei stolz auf seine Erstplatzierung sein: „C&A hat es im Vergleich zu anderen Unternehmen vorbildlich geschafft, seine CSR-Aktivitäten so zu kommunizieren, dass sie von den Verbrauchern wahrgenommen und wertgeschätzt werden.“

Foto: C&A