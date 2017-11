Charlotte Olympia lanciert Kollektion mit Zaha Hadid Design

London - Die britische Designerin Charlotte Olympia Dellal bringt zu Ehren der verstorbenen Architektin Zaha Hadid eine aus zwei Stücken bestehende Kollektion in limitierter Auflage heraus.

Die Kollektion besteht aus einm Kleiabsatzschuhen und einer Clutch. Beide Elemente sind mit Plexiglas-Formen und Roségold-Metallakzenten versehen, die die Handschrift der renommierten Architekten widerspiegeln. Neben diesen beiden Stücken hat Charlotte Olympia auch spezielle Verpackungen für die Objekte geschaffen, die die skulpturalen Eigenschaften der Designs widerspiegeln.

Charlotte Olympia Dellal lernte Zaha Hadid 2015 kennen und die beiden vereinbarten, zu dieser Zeit an einer Kollaboration zusammenzuarbeiten. Die gemeinsame Kollektion fand jedoch im März 2016 ein trauriges und viel zu frühes Ende, als Zaha Hadid verstarb. Das Unternehmen Zaha Hadid Design und die britische Schuhdesignerin entschieden sich, die Zusammenarbeit nun fortzuführen und gemeinsam die Artikel zu produzieren, die Hadid ursprünglich entworfen hatte.

"Zaha Hadid war eine phänomenale Person. Ich bin froh, sie gekannt zu haben und ihre Arbeit und Ästhetik sind für mich ständige Inspirationsquellen", sagte Charlotte Olympia Dellal, Gründerin und Kreativdirektorin von Charlotte Olympia. „Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit ihr zusammengearbeitet zu haben und nun mit ihrem fantastischen Team weiter an dieser Traum-Kollaboration zu arbeiten. "

„Wir freuen uns immer, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die unsere Leidenschaft für Design und makellose Handwerkskunst teilen. Charlotte Olympia und ihr Team haben unsere Ideen in zwei fantastischen Stücken von hervorragender Qualität umgesetzt ", fügte Maha Kutay, Direktorin von Zaha Hadid Design, hinzu.

Die zweiteilige Kollektion wird am 21. November exklusiv in den Charlotte Olympia-Stores und online unter www.charlotteolympia.com erscheinen. Die Schuhe werden für 1.600 Pfund (etwa 1.780 Euro) und die Clutch Bag für 2.600 (etwa 2.900 Euro) Pfund erhältlich sein. Anlässlich der Lancierung der Kollektion soll am 21. November ein Empfang bei Christie's stattfinden, wo die Designerin an einer Podiumsdiskussion teilnehmen wird.

Die Kollektion wird außerdem am 22. November im Charlotte Olympia Store von der Modedesignerin präsentiert, wo sie die gekauften Designs in limitierter Auflage signieren wird.

Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Charlotte Olympia