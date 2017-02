Copenhagen Fashion Week: Designers’ Nest Award geht nach Finnland

Zum Auftakt der Copenhagen Fashion Week wurde am Dienstag der Designers’ Nest Award in der dänischen Hauptstadt vergeben. Der wichtigste Nachwuchspreis für Absolventen von Modeschulen in Nordeuropa, den die Messe Revolver zusammen mit der Agentur Eyes on Talent vergibt, ging in diesem Jahr an Reea Maria Peltola. Die Jury lobte die Siegerin unter anderem für „ihr Gespür für Materialien“ und die „Reinterpretation der weiblichen Silhouette“. Peltola hat ihr Studium an der Aalto University of Art & Design in Helsinki absolviert.

Weil der zweite Preis an Anna Sarasoja ging, konnte die Kunsthochschule aus der finnischen Hauptstadt in diesem Jahr sogar einen Doppelsieg feiern. Platz drei belegte Sissel Kärneskog vom Beckmans College of Design in Stockholm.

Der Designers’ Nest Award wird seit 2005 im Rahmen der Copenhagen Fashion Week vergeben. Am Wettbewerb beteiligen können sich Studierende und Absolventen ausgewählter Modeschulen aus den Nordischen Ländern. Die Finalisten stellen auf einer Modenschau in Kopenhagen jeweils drei Outfits vor, die Jury entscheidet im Anschluss über die Preisträger.

Fotos: Revolver(1), Copenhagen Fashion Week (2)