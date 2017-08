Cordura und Cotton Incorporated entwickeln Performance-Baumwolle

Cordura, eine Textilfaser aus dem Hause Invista, und der Interessensverband der US-amerikanischen Baumwollanbauer, Cotton Incorporated, arbeiten daran, eine Baumwolle mit besonderen Performance-Eigenschaften zu entwickeln.

Die Technologien kombinieren die bewährte langlebige Strapazierfähigkeit der Cordura Faser und den Komfort von Baumwolle. Diese hochmodernen, schnell trocknenden Performance-Stoffe stellen die jüngste Entwicklung der Zusammenarbeit dar. Diese Stoffe wurden entwickelt, um für eine Vielzahl von Einsatzgebieten einschließlich Sportbekleidung, Outdoor-Ausrüstung und Workwear eingesetzt werden zu können. „Technologie-Innovationen von Cotton Incorporated fügen Performance und Funktionalität zum natürlichen Komfort von Baumwolle hinzu, während die Integration von Cordura den Stoffen eine zusätzliche Dimension von Strapazierfähigkeit und Stärke verleiht, was die Leistung der Baumwolle im Outdoor- und Sportmodemarkt verbessert“, so David Earley, Senior Director für Supply Chain Marketing bei Cotton Incorporated. „Beispielsweise sahen wir, dass sich die Reißfestigkeit einiger unserer Gewebeentwicklungen durch die Ergänzung der Cordura Faser in der Mischung um 50 Prozent verbesserte.“

67 Prozent der Konsumenten sagen nach der US-Activewear-Studie von Cotton Incorporated 2016, dass Leistungseigenschaften bei ihrer Kaufentscheidung von Bekleidung wichtig sind.

Foto: Cotton Incorporated