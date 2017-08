Crocs designt Kollektion mit Drew Barrymore

Die Schuhbrand Crocs geht eine exklusive Produktkooperation mit Drew Barrymore ein, die verschiedene Styles für Damen und Kinder umfasst. Die weltweite Markteinführung der 'Drew Barrymore Crocs'-Kollektion ist für Frühjahr 2018 geplant.

Die 'Drew Barrymore Crocs'-Kooperation umfasst zwei Schuhkollektionen für Damen und Kinder. Die Styles werden in kräftigen Farben und mit neuen Grafiken versehen sein, die Barrymores Persönlichkeit und Designphilosophie widerspiegeln. Die zweite Kollektion wird im Mai 2018 gelauncht. Beide Kollektionen werden in ausgewählten Stores und online erhältlich sein.

„Drew hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass unsere 'Drew Barrymore Crocs'-Kollektion ihre optimistische Lebenseinstellung, ihre fröhliche Art und ihre Bescheidenheit zum Ausdruck bringt und gleichzeitig die Einzigartigkeit durch das universelle Gefühl der Liebe würdigt“, sagt Michelle Poole, Senior Vice President of Global Product & Merchandising bei Crocs.

Die erste Zusammenarbeit mit dem Weltstar erfolgte Ende 2016. Damals war die Schauspielerin Teil der Crocs 'Come As You Are'-Kampagne. Auch für ihre Produktkooperation wird sie als Kampagnengesicht werben.

Foto: Crocs