Deichmann bringt neue Kollektion mit Ellie Goulding heraus

Europas größter Schuhhändler Deichmann gibt sich weiterhin innovativ, hat er doch jüngst die britische Sängerin Ellie Goulding für ihre erste eigene Schuhkollektion für die „Ellie Goulding for Deichmann“-Kollektion eingespannt, die ab 1. März erhältlich ist.

Ob Turnschuhe, Ethno-Sandalen, hohe Hacken, Keilschuhe, Espadrilles oder Pantoletten – Ellie Gouldings Kollektion setzt auf bunte Farben und Nieten und steht ganz unter dem Motto „Rock your Look“.

„Für mich sind Schuhe ein Zeichen dafür, in welcher Stimmung man ist. Der Launch meiner eigenen Kollektion gibt mir die Möglichkeit, meinem Stil Ausdruck zu verleihen. Meine Kollektion umfasst Schuhe für jede Gelegenheit – ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob ich lieber hohe Hakcen oder flache Schuhe trage – ich wechsele ständig“, kommentierte Goulding.

Die britische Sängerin komponiert ihre Songs selbst und beherrscht eine Reihe von Instrumenten wie Gitarre, Drums und Keyboard. Sie wurde mit ihrem Beitrag zum Soundtrack des Hitfilms „50 Shades of Grey“ bekannt und zählt seitdem zu den erfolgreichsten britischen Solokünstlerinnen des vergangenen Jahrzehnts.

Die Werbekampagne der neuen „Star Collection“ wurde von Starfotograf Louie Banks in London umgesetzt und Cher Coulter war für das Styling verantwortlich - sie hat bereits etliche Erfahrung im Umgang mit Stars, hat sie doch zuvor mit Rosie Huntington-Whitley, Kirsten Dunst und Demi Moore zusammengearbeitet. Emil Nava, der bereits mi Musik-Videos für Rihanna, Selena Gomez und Calvin Harris betraut war, ist der Regisseur der begleitenden Spots für die Fernseh-Werbung.

Die „Ellie Goulding for Deichmann“-Kollektion ist ab dem 1. März 2017 in ausgewählten Deichmann-Filialen in 21 europäischen Ländern und im Onlineshop des Unternehmens erhältlich.

Fotos: Deichmann