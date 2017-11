Deutscher Künstler wirft Zara Plagiat seiner Arbeit vor

Wieder einmal wird der spanischen Fast Fashion-Kette Zara Diebstahl geistigen Eigentums für ihre Designs vorgeworfen. Dieses Mal hat es den Kunststudenten Boris Schmitz aus Deutschland erwischt, der eine seiner Zeichnungen auf einer Zara-Tasche in einer Prager Filiale der Kette wiederfand und dies im Internet bekannt gab. Danach wurde der Verkauf dieser Tasche auch in Australien, Brasilien, Italien und China gemeldet.

Schmitz beschwerte sich beim Zara-Management in Deutschland und betonte, dass seine Zeichnung ohne seine Erlaubnis verwendet wurde. Daraufhin nahm Zara die Tasche aus dem Angebot. Schmitz hat sich auch an einen Anwalt gewandt, der das Unternehmen auf Schadensersatz von 12.500 Euro verklagt. Zara gab bekannt, dass 'nur' 50 der Taschen für je 80 Euro verkauft wurden und bietet Schmitz 5.000 Euro an.

A post shared by Boris Schmitz (@borisschmitz) on Oct 22, 2017 at 10:37am PDT

Der 24-jährige Künstler erstellt Bleistiftzeichnungen, die Menschen porträtieren. Das besondere daran ist, dass er sie in einem Strich zeichnet und den Stift nicht absetzt. Seine Werke sind auf Tumblr und Instagram zu sehen und können von ihm direkt gekauft werden.

Dies ist nicht das erste Mal, das dem spanischen Unternehmen Diebstahl geistigen Eigentums vorgeworfen und auch nachgewiesen wird - rund 40 unabhängigen Künstlern ging es bereits ähnlich. FashionUnited berichtete im Juli letzten Jahres über die Plagiatsvorwürfe gegen Zara [Artikel auf Englisch], die der Künstler Adam J. Kurtz auf der Website 'ShopArtTheft' zusammengestellt hat.

Zaras Vorgehen ruft Kopfschütteln in der Branche hervor, wird doch Amancio Ortega, Gründer von Zara-Mutter Inditex, regelmäßig als einer der reichsten nicht nur der Branche, sondern der Welt gekürt. Man sollte meinen, dass er mit einem Vermögen von fast 75 Milliarden US-Dollar und einem Jahresumsatz von Zara von 11,3 Milliarden US-Dollar es nicht nötig hat, von jungen, talentierten Künstlern zu stehlen, die dabei sind, sich einen Namen zu machen. Wenn dies tatsächlich das Geheimnis von Zaras Erfolg und den beliebten Designs der Marke ist, dann wäre ein Boykott der Produkte durchaus angemessen.