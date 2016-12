Diese 7 Fashion-Crowdfunding-Kampagnen können Sie jetzt unterstützen

Manchmal werden die cleversten Dinge bei Tüftlern zuhause im Keller erfunden und nicht in den Labs der Multimillionen-Dollar Konzerne. Die Idee ist da, das Wissen um die Umsetzung auch, was fehlt, ist das nötige Kleingeld. Viele Möglichkeiten gibt es nicht: einen Kredit bei der Bank, Eigenfinanzierung, Investoren, oder man wendet sich per Crowdfunding an seine Mitmenschen und testet dabei zugleich, ob Nachfrage nach der Idee besteht. Die spnanndsten Wearables und Mode-Ideen, die man aktuell unterstützen kann, stellen wir hier vor.

1. Das Smart Jacket mit 29 Funktionen

Insgesamt 29 Funktionen bietet das Hallam Smart Jacket 2.0. Es soll in drei Styles, als Hoodie, Varsity Jacket und als Wolljacke produziert werden und ist ein echter Alleskönner. Neben eingebauten Handschuhen, einen Nackenkissen fürs Reisen und einem eingebauten Kopfhörerkabel verfügt es auch über blinkende Sicherheits-LEDs, eine Ladestation für das Smartphone, es verbindet sich automatisch mit den Lieblingsapps und verhindert per GPS den Verlust des Handys. Das alles in einem absoluten Basic, das jeder zuhause hat, zum Preis von 79 US-Dollar für den Hoodie und 119 Dollar für die Wolljacke.

2. Sicher bei Nacht mit dem Ultimate Lumen Jacket

Das Ultimate Lumen Jacket ist sozusagen die Outerwear-Ergänzung zum Smart Jacket. Mit ihr ist sicher, dass man immer gesehen wird, ganz egal, wie dunkel er bei Joggen ist. Sie ist aus Material gefertigt, das entweder mit Glow-in-the-Dark-Ausrüstung, in reflektierend oder mit wasserabweisendem Finish daher kommt. Die Jacke kann ab 79 Dollar unterstützt und erworben werden.

3. Beheizte Einlegesohlen

Kalte Füße zu bekämpfen, das haben sich schon viele zur Aufgabe gemacht. Eine ergonomisch geformte und per App vom Smartphone aus steuerbare Einlegesohle soll nun Abhilfe schaffen. Per Bluetooth connecten sich die dünnen Sohlen mit der App und man kann die Temperatur von dort aus regeln. Die Entwickler sitzen in der Schweiz und bieten gratis Versand innerhalb der EU. Super early Birds bekommen die Einlegesohlen ab 109 CHF, müssen aber auch noch ein bisschen Geduld haben: Auslieferung ist für dezember 2017 geplant. Dennoch sehr unterstützenswert!

4. Regenwarnung vom Oombrella

Nie mehr vom Regen überrascht werden, das verspricht der OOmbrella. Er erinnert seinen Besitzer daran, ihn mitzunehmen, wenn es regnet und sendet eine Erinnerung an das Smartphone. Der Oombrella ist mit anderen Oombrellas vernetzt und erstellt aus den gesammelten Wetterdaten eine Vorhersage. Außerdem kannman ihn gar nicht verlieren, denn wenn sich das Smartphone von ihm entfernt, meldet er sich. Nicht schlecht, oder?

5. Der Asiya Sport-Hijab für Mädchen

Viel ist in diesem Jahr über den Hijab diskutiert worden, und auch über den Burkini. Klar ist, egal wie man zu beidem steht, dass die Partizipation von Frauen am gesellschaftlichen Leben nicht eingeschränkt werden sollte. Die Teilnahme muslimischer Mädchen an sportlichen Aktivitäten ist etwa halb so hoch, wie die ihrer Gleichaltrigen, behaupten die Macherinnen hinter Asiya, dem Sporthijab aus Minneapolis. Sie sind der Ansicht, dass alle Mädchen die Chance haben sollten, zu spielen und am Sport teilzunehmen. Um das auch Mädchen aus konservativen muslimischen Familien zu ermöglichen, bieten sie eine Activewear-Variante des Hijab an. Ab 25 Dollar kann ein Hijab vorbestellt werden.

6. Wearable Haltungskorrektur

Haltungsschäden durch falsches Sitzen sind eine der größten Gefahren der modernen Arbeitswelt. Stundenlanges kauern über dem Laptop und die falsche Haltung des Kopfes und Nackens kann langfristig zu chronischen Schmerzen führen. Alex ist ein tragbarer, persönlicher Haltungscoach, der seinen Träger auf Haltungsfehler des aufmerksam macht. Wie schnell Alex bei falscher Haltung anschlägt, kann der Träger selbst einstellen. 99 Dollar kostet die Unterstützung des Projekts und ein persönlicher Haltungscoach.

ALEX, Wearable Posture Tracker&Coach from Alex on Vimeo.

7. Bit Bite - Ernährungsgewohnheiten

Ein laut Aussage des Herstellers ‚revolutionäres’ Diät-Tool, das am Körper getragen wird und die guten Vorsätze in Sachen gesünderem Essen unterstützt. Das Tool wird im Ohr getragen und analysiert anhand von Kaugeräuschen, was der Träger zu sich nimmt, wann und wie oft. So lassen sich schlechte oder unregelmäßige Essgewohnheiten verbessern. Bit Bite zeichnet die Nährwertangaben und zu sich genommenen Kalorien auf und gibt Ratschläge, zur Anpassung der Gewohnheiten. Selbst einen bestimmten Nährstoffmangel erkennt das Teil.

Bilder: Kickstarter