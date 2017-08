Dr Martens x Lazy Oaf

Die britische Kult-Schuhmarke Dr. Martens alias Doc Martens hat sich mit dem Londoner Streetwear-Label Lazy Oaf zusammengetan, um drei neue Artikel vorzustellen.

Das Ergebnis sind ein Paar Stiefel, ein Paar Halbschuhe und eine schwarze Ledertasche in Herzchenform, die mit Lazy Oafs charakteristischen roten Herzen bedruckt ist. Die schwarzen Dr. Martens-Stiefel haben eine mit Rüschen verzierte Schnürung und einen Reißverschluß mit Herzchenschieber und tragen hinten Lazy Oafs Slogan "My Life is Boring". beziehungsweise die Kult-Schuhe die Aussage "Don't Care".

Der Halbschuh ist Dr. Martens charakteristischer 1461, mit Lazy Oafs roten Herzen verziert und "Don't Care" auf der Hinterkappe. Dieser kostet 170 Euro, während die "Lazy Oaf Jungle Boots" für 250 Euro zu haben sind, beziehungsweise die Lazy Oaf Herzchentasche für 130 Euro.

Hoffen wir, dass die Ergebnisse der Kollaboration erfolgreich angenommen werden, denn Lazy Oaf kann jede Unterstützung gebrauchen: Ein Brand im Lagerhaus des Labels in der Nacht vom Samstag zum Sonntag richtete beachtlichen Schaden an, der den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigt hat.

"Zum Glück wurde niemand verletzt, aber 100 Feuerwehrleute brauchten die ganze Nacht, um die Flammen in den Griff zu bekommen, und wir sind am Boden zerstört", heißt es auf der temporären Website. Das Label hofft, in den nächsten Tagen wieder betriebsbereit zu sein.

Fotos: Dr. Martens