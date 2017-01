Fashion Council Germany präsentiert die Gewinner seines Förderprogramms

Im Sommer hatte der Fashion Council Germany (FCG) zusammen mit dem schwedischen Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) erstmals ein Förderprogramm für junge Designern ausgeschrieben. Am Dienstag gab die Interessenvertretung der deutschen Modebranche im Rahmen der Berliner Fashion Week die Gewinner bekannt.

Am ersten „Fellowship Programme by The Fashion Council Germany and H&M“ werden demnach die vier Labels Boulezar, Horror Vacui, Tim Labenda und William Fan teilnehmen. Im Rahmen der auf zwei Jahre angelegten Förderung erhalten die Sieger „Unterstützung durch das exklusive Netzwerk des Fashion Council Germany und die Mentorenjury-Mitglieder“. Zudem werden ihnen Fachleute von H&M „Theorie- und Praxiswissen zum Auf- und Ausbau der eigenen Marke“ vermitteln.

Am Wettbewerb konnten sich in Deutschland ansässige Labels beteiligen, die seit mindestens einem Jahr, aber noch nicht länger als fünf Jahre auf dem Markt sind. Im November hatten sich zehn Finalisten der Jury gestellt. Deren Wahl fiel auf die nun vorgestellten vier Gewinner.

Fotos: Fashion Council Germany