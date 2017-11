Franziska Knuppe designt für Bonita

Das Model Franziska Knuppe hat mit der Marke Bonita eine capsule Kollektion entworfen, die erstmals Ende November in die Läden kommt. Innerhalb eines Jahres sollen insgesamt neun solcher Kollektionen heraus gebracht werden.

Die erste Kollection setzt auf rockige Styles mit entspannten Fits. Cropped Hoodies werden im Lagenlook mit Longblusen getragen und zu modernen Leggings oder Denims kombiniert. Ebenfalls gehören Loose Fit Pullover, Shirts, Indoormäntel, Paillettenshirts und Bomberjacken zum Programm.

„Ich freue mich total über die Zusammenarbeit mit Bonita. Nachdem ich in der Vergangenheit bereits mehrmals die Kampagne der Marke präsentieren durfte, kenne ich das Unternehmen und das Team sehr gut. Daher habe ich mich umso mehr über die Anfrage gefreut, eigene Designs zu entwerfen. In der ersten Kollektion wird es rockig. Ich bin schon total gespannt, wie sie bei den Kundinnen ankommen wird“, so Franziska Knuppe.

Die limitierten Kollektionen von Franziska Knuppe können individuell zusammengestellt und kombiniert werden. Accessoires runden die smarten Looks ab. Die Entwürfe richten sich an modisch interessierte und inspirierte Frauen ab 40 Jahren und werden in über 400 Bonita Stores und online erhältlich sein.

Foto: Bonita