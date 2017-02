Gore Fabrics kündigt Verzicht auf umweltschädigende PFCs an

Der Textilproduzent Gore Fabrics will in Zukunft auf per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) verzichten. Das kündigte das Unternehmen, dessen Erzeugnisse beispielsweise unter der Marke Gore-Tex in Outdoor- und Funktionsbekleidung, Schuhen und Accessoires weit verbreitet sind, am Montag an. PFCs gelten als umweltbelastend, nicht zuletzt weil sie unter natürlichen Bedingungen nur sehr schwer abbaubar sind.

Das Unternehmen verkündete einen Zwei-Stufen-Plan: „Bis Ende 2020 wird Gore ökologisch bedenkliche PFCs in den Vorprodukten (Laminate) ersetzen, die rund 85 Prozent der daraus gefertigten Outdoor-Produkte entsprechen. Dazu gehören Jacken, Schuhe, Handschuhe und Accessoires“, heißt es in einer Mitteilung.

In einem zweiten Schritt will der Textilproduzent bis Ende 2023 „ökologisch bedenkliche PFCs aus sämtlichen Vorprodukten für Outdoor-Kleidung ersetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die spezifischen Anforderungen für die jeweiligen Anwendungsbereiche weiterhin erfüllt werden“. Dabei will das Unternehmen auch mit seinen Zulieferern zusammenarbeiten, um auch auf dieser Ebene die Verwendung von PFCs zu beenden.

Greenpeace sieht „eine echte Weichenstellung für die Outdoor-Industrie“

„Mit unserem ehrgeizigen Ziel, in all unseren Laminaten für Outdoor-Bekleidung auf ökologisch bedenkliche PFCs zu verzichten, unterstreichen wir unser jahrzehntelanges Engagement, den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte stetig zu verbessern“, erklärte Christian Langer, Leiter der Sparte Fabrics des Mutterkonzerns W.L. Gore & Associates. „Gemeinsam mit unseren Lieferanten wollen wir ein ambitioniertes Innovationsprogramm umsetzen, das die Entwicklung von Imprägnierungen und Membranen umfasst.“

Begrüßt wurde die Ankündigung von der Umweltschutzorganisation Greenpeace, die der Textilproduzent im Vorfeld in seine Planungen eingebunden hatte. „Greenpeace begrüßt diesen Schritt als echte Weichenstellung für die Outdoor-Industrie. Angesichts der bedeutenden Rolle von Gore Fabrics in der Wertschöpfungskette wird die von Gore vorangetriebene Innovation das Spektrum von Outdoor-Materialien, die keine schädlichen PFCs enthalten, erheblich erweitern“, erklärte die Schadstoffexpertin Chiara Campione von Greenpeace Italia.

