Hauptsache Oversize: Die wichtigsten Trends der Pariser Schauen

Mit den Pariser Prêt-à-Porter-Schauen der Damenkollektionen ist der saisonale «Modezirkus» zu Ende gegangen. Nach den Schauen in New York, London und Mailand gingen in der französischen Hauptstadt acht Tage lang über 80 Defilees über den Laufsteg. Aber: Nach der Schau ist vor der Schau. Ab September geht es mit der nächsten Saison wieder von vorne los.

Eines der letzten Highlights am Dienstag: das Defilee von Miuccia Pradas Marke Miu Miu mit comicbunten Entwürfen im Stil der 1920er und 1930er Jahre. Schwingende Röcke mit geometrischen Mustern, gemusterte Fellmäntel und seidene Hosenanzüge. Dazu gab es Fellboots in Quietschfarben wie zum Après-Ski. Das blieb dann aber auch das einzige Accessoire hier, das zum wichtigsten Trend der Schauen passt: der «Anti-Mode». Diesen und weiteren Top-Trends hier:

Anti-mode

Das Kultlabel Vêtements hat den Trend entfacht. Banale Alltagsmode wird schick: Schluffige Turnhosen, Logo-Shirts, müde Farben, Plastikschuhe. Schräge Labels wie Koché, Masha Ma oder Y-Project machen es nach. Teuer bleibt es trotzdem.

Oversize

Auch an dieser Welle hat Vêtements maßgeblichen Anteil. Jacken, Mäntel und Hosen wirken «zu groß». Das kann superschick aussehen wie bei Véronique Branquinho oder Isabel Marant, romantisch wie bei John Galliano oder nach Ein-Mann-Zelt wie bei Rick Owens.

Pink

Der Farbtupfer dieser Schauen. Zahlreiche Labels von Valentino über Akris und Hermès bis zu Dries van Noten hatten alle mindestens einen Entwurf in Rosa oder sogar leuchtendem Pink dabei.

Dunkelblau

Der Gegentrend zu «Pink». Auf jeden Fall elegant. Maria Grazia Chiuri zeigte für Dior eine ganze Schau nur in Blau. Auch die Deutsche Nobi Talai hatte sehr schöne Entwürfe in Nachtblau in ihrer Kollektion.

Langes kleid

Kleider, mindestens in Midi-Länge, waren bei vielen Designern zu sehen. Mal streng und viktorianisch anmutend wie bei Véronique Branquinho oder dem Haus John Galliano, mal verspielt-romantisch wie bei Valentino.

Mantel

Ein Mantel ist das Must-Have der kommenden Saison. Als «Statement»-Mantel soll er perfekt zur Person passen. Bei Akris drehte sich die ganze Kollektion um verschiedene, sehr fein gearbeitete Mantelformen. Tolle Modelle gab es auch bei Dior, Hermès und dem deutschen Modelabel Odeeh (mit einem auffallend schönen Mantel in gelbem Bouclé).

Farbige Strumpfhosen

Waren auf ganz vielen Laufstegen zu sehen. Bei Balenciaga schienen die Beinbekleidung in Gelb, Weiß, Grün oder Blau mit den gleichfarbigen Schuhen regelrecht zu verschmelzen. (DPA)

