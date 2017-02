Huntsman und Tengri stellen exklusiven, umweltfreundlichen Stoff vor

Der britische Savile Row-Herrenschneider Huntsman hat sich mit dem britischen Strickwaren-Label Tengri zusammen geschlossen, um einen speziellen Stoff mit Würfelbindung und umweltfreundlichem Färbeverfahren exklusiv für Huntsman herzustellen. Tengri ist für seine umweltfreundliche Bekleidung aus mongolischer Yak-Wolle bekannt.

Huntsman wird seinen Kunden die Möglichkeit geben, maßgeschneiderte Stücke aus dem neuen Tengri-Stoff zu erwerben. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht, denn die begrenzte Verfügbarkeit des “Khangai Noble”-Garns begrenzt auch die Anzahl der Stücke: Im Durchschnitt und nur einmal im Jahr können pro Yak rund 100 Gramm Fasern von Hand gekämmt und nur 60 Meter Stoff produziert werden. Zudem benötigt jedes Kleidungsstück zwischen 60 und 80 Stunden in der Herstellung.

“Bei Huntsman bieten wir seit 167 Jahren den ultimativen Luxus der Schneiderei. Wir widmen uns der Beschaffung von Luxus-Stoffen in limitierter Auflage, den zu jeder Zeit besten der Welt. Mit Tengri zu arbeiten und dieses wirklich einzigartige Gewebe zu entdecken ist etwas wirklich Besonderes. Die Fasern des Khangai-Yak, das in dieser sehr spezifischen Region der Mongolei beheimatet ist, gehen über Yak-Garne und Stoffe hinaus, die derzeit auf dem Luxusmarkt erhältlich sind”, kommentierte Huntsman-Eigentümer Pierre Lagrange.

Der Stoff ist in ungefärbtem Silber und naturfarben erhältlich sowie als Neuheit in leuchtendem Marineblau. Der Stoff mit Würfelbindung wird von der Spinnerei R Gledhill Ltd in Yorkshire hergestellt, die bereits seit mehr als 70 Jahren als Produzent feiner Wollgarne bekannt ist.

“Durch Tengri sind wir in der Lage, einige sehr kostbare und seltene Farben anzubieten und, das Wichtigste für Huntsman, exquisite Stoffe zu finden, die sich den Belastungen und Prüfungen der Zeit stellen. Ein Kleidungsstück von Huntsman sollte in der Lage sein, für Generationen zu halten! Wir sind auch sehr stolz darauf, unseren Kunden eine wirklich nachhaltige Möglichkeit zu bieten; es gibt nicht viele Luxuswaren weltweit zu kaufen, die gleichzeitig den Menschen, der Tierwelt und natürlichen Lebensräumen helfen. Wir unterstützen und begrüßen Tengris Philosophie ‘Noble Yarns, Noble Ways’”, fügte Lagrange hinzu.

“Es ist eine Ehre für uns, mit einem der besten und am längsten bestehendsten Schneider in Savile Row zusammenarbeiten zu können. Es ist Innovation, die Tengri dazu bringt, die Grenzen nachhaltiger Mode und Luxusgüter zu erweitern, und unsere Zusammenarbeit mit Huntsman zeigt, dass Luxus und Nachhaltigkeit sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Der exklusive neue Stoff feiert unser gemeinsames Engagement für eine reiche Tradition, Integrität, Handwerkskunst und Stil”, sagte Tengri-Gründerin Nancy Johnston.

Laut eigener Beschreibung ist Tengri ein “ausgefallenes britisches Strickwaren-Label”, dessen Ziel es ist, monglische Strickwaren aus Yak-Wolle in den Vordergrund der Modebranche zu drängen. Das Label fördert Bekleidung aus 100 Prozent natürlicher, ungefärbter, handgekämmter und authentischer mongolischer Yak-Wolle, die zudem modisch, umweltfreundlich und nachhaltig ist.

Huntsman wurde 1849 im Herzen der Savile Row in London gegründet und bot von Anfang an sehr britische maßgeschneiderte und Ready-to-wear-Mode. Schon lange beschränkt sich Huntmans Klientel nicht mehr nur auf Großbritannien, sondern ein großer Teil ist auch in den USA, Asien und Nahost zu finden. Erst im letzten Jahr eröffnete das Unternehmen seine erste amerikanische Niederlassung an der 57. Straße in New York, um diesem Bedarf nachzukommen.

">

Fotos: Tengri via hwww.tengri.co.uk