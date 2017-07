In Bildern: Aglaë Dreyer x navabi

In Bildern...

Als zweiter Teil von navabis Influencer Collections-Reihe hat das belgische Plus-Size-Model Aglaë Dreyer eine Sonderkollektion für den Online-Shop für Premium-Mode ab Größe 42 entworfen, die sich auf einen entspannten femininen Stil konzentriert. Die siebenteilige Sonderkollektion Aglaë meets navabi wurde „so entworfen, dass viel Haut gezeigt wird und die Kurven betont statt versteckt werden“, so navabi in seiner jüngsten Pressemitteilung.

„Seit Jahren bin ich etwas enttäuscht von dem Angebot in meiner Größe“, kommentiert Dreyer. „Ich fand immer, dass die Klamotten, die ich trug, designt wurden, um meine Figur zu verstecken, obwohl ich immer genau das Gegenteil wollte. Denn ich bin stolz auf meine Kurven und ich hoffe, ihr seid es auch!“

Die Kollektion besteht aus einem Maxikleid, einer weißen Bluse, einem Volantkleid sowie einem Wickelrock, einer eleganten Trainingshose mit passendem weißen T-Shirt und einem gestreiften Blazer. Sie ist ganz in weiß und blau gehalten, so dass sich alle Teile problemlos kombinieren lassen.

Aglaë meets navabi stellt Kurven in den Vordergrund

„Der Gedanke, dass füllige Frauen sich verstecken sollten, ist falsch. Diese Design-Kooperation liegt mir sehr am Herzen weil navabi eine coole, junge Marke ist, die versteht, dass Mode für alle da ist und dass wir Frauen mehr verdient haben. Zusammen mit navabi möchte ich eine Kollektion anbieten, die sowohl sexy, als auch feminine und cool ist – für alle wunderschönen Frauen da draußen”, erklärt Dreyer die Inspiration für ihre Kollektion.

Dreyer wurde mit 16 Jahren in einer Bar als Model entdeckt und verlor entsprechend den Anforderungen der Branche 25 Kilo, stellte dann aber fest, dass sie weder auf Wein noch auf Nachtisch verzichten wollte und entschied sich lieber für ihre Gesundheit, den Genuss und eine kurvige Figur. Zudem stellte sie fest, dass sie das Modeln nicht an den Nagel hängen musste - Dreyer ist inzwischen eines der begehrtesten Plus-Size-Models und steht bereits seit 2015 regelmäßig für navabi vor der Kamera.

Aglaë meets navabi-Kollektion ist in den Größen 42 bis 56 und exklusiv bei navabi erhältlich. Preise fangen bei 69,99 Euro an.

Die erste Influencer Collection wurde von Bethany Rutter entworfen, Betreiberin des Modeblogs Arched Eyebrow und Social Media Redakteurin bei navabi. Die nächste Kollektion ist bereits in Arbeit und wird von Isabell Decker, Autorin des Blogs Dressing Outside the Box, entworfen.

Fotos: navabi ©DEichler