In Bildern: Nikes erste Plus-Size-Kollektion

Dass nicht nur dünne Menschen Sport treiben, mag zwar auf der Hand liegen, aber die Sportmode hat dies bis jetzt nicht reflektiert - gibt es sie doch überwiegend bis Größe 42 und XL. Der US-Sportartikelhersteller Nike möchte dies ändern und hat seine erste Plus-Size-Kollektion für Frauen vorgestellt.

Nike hat auch mitgedacht und nicht nur die üblichen Stücke in größeren Größen produziert, sondern die neue Plus-Size-Kollektion so entworfen, dass sie kurvigen Frauen schmeichelt. 44 Teile umfasst die neue Kollektion und enthält Jacken, Oberteile, Leggings und Sport-BHs ab Größe 1XL bis 3XL, die ab sofort erhältlich sind.

A post shared by NikeWomen (@nikewomen) on Dec 28, 2016 at 11:08am PST

Neue Nike Plus-Size-Kollektion feiert Vielfalt

Vorgestellt wird die neue Kollektion von fünf einflussreichen Damen: Models Paloma Elsesser und Naomi Shimada, Hammerwerferin Amanda Bingson und den Body Positive-Aktivistinnen Grace Victory und Danielle Vanier.

Mit der neuen Plus-Size-Kollektion macht Nike endlich sein Versprechen wahr, schicke und funktionelle Sportmode für Frauen in allen Größen und Körperformen zu bieten, in der sie sich wohlfühlen können. “Nike hat verstanden, dass Frauen stärker, mutiger und offener sind als je zuvor. In der heutigen Welt ist Sport nicht mehr etwas, dass sie tut, sondern wer sie ist” , sagte die Marke in einer Erklärung.

“Die Tage, an denen Sportler nicht weiblich sein konnten, sind vorbei. Sie ist eine Sportlerin, Punkt. Und da wir dabei geholfen haben, diese kulturelle Veränderung herbeizuführen, feiern wir die Vielfalt dieser Sportlerinnen, von kulturellem Hintergrund bis zur Körperform”, kommentierte Helen Boucher, Vizepräsidentin für Damen-Sportmode bei Nike.

Die Preise reichen von 40 Euro für ein Trainingsoberteil bis zu 100 Euro für eine Trainingsjacke. Die Kollektion für Übergrößen ist derzeit über ausgesuchte Einzelhändler in Nordamerika und Westeuropa erhältlich und über nike.com.

Fotos: Nike