In Bildern: Ugly Christmas Sweaters

Kaum zu glauben, aber wahr. Der 16. Dezember ist der 'Ugly Christmas Sweater Day'. 2011 riefen ihn — wo wohl, in den USA natürlich — Liebhaber hässlicher Weihnachtspullover ins Leben. Zwar liegen FashionUnited bisher keine Zahlen zu dem Trend vor, doch von der breiten Auswahl ausgehend, insbesondere in den USA, aber zunehmend auch hierzulande, dürfte dieser Trend auch kommerziell Bedeutung haben. Scrollen Sie nach unten, um die kitschigsten Weihnachtspullis der Saison zu begutachten.

H&M, Primark, Asos & Co haben den Trend natürlich längst identifiziert und bieten in diesem Winter auch in deutschen Läden eine breite Auswahl an Paillettenbestickten oder mit Rentieren, Weihnachtsmännern und Glöckchen verzierten Strickpullovern und Sweatern an. Aber warum sollte man sich ein Kleidungsstück zu kaufen, das man nur einmal im Jahr trägt und dann auch noch deshalb, weil man es hässlich findet? Liegt es daran, das nach dem Aussterben der Bad-Taste-Parties, die noch vor wenigen Jahren sehr angesagt waren, eine Nische für ein ebensolches Produkt frei wurde? Bei FashionUnited nehmen wir unsere journalistischen Pflichten jedenfalls sehr ernst und berichten Ihnen deshalb in einer Bildergalerie von dem ungewöhnlichen Trend.

