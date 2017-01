Interaktive Karte: Berlin Fashion Week Standorte seit 2007

Eine bewegte Geschichte: Beinahe jede Saison fand die Mercedes-Benz Fashion Week an einem anderen Ort statt. Großevents auf der Straße des 17. Juni zwangen das Zelt immer wieder zum Umzug. Sehen Sie sich im Rückblick die Orte an, an denen Berliner Mode gezeigt wurde - Offsite-Events und die Schauen des Berliner Modesalons im Kronprinzenpalais einmal ausgenommen.

Foto: www.kaufhaus-jandorf.de