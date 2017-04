Interaktive Karte: die Locations Cruise/Resort und Pre-Fall-Locations

Ob Rio de Janeiro, Seoul oder Kuba – Designer großer Luxusmodehäuser lassen sich für ihre Präsentationen der Cruise Collections, die im Mai stattfinden und als Zwischensaison zwischen Herbst- und Frühjahrskollektionen fungieren, immer wieder neue, spektakuläre Kulissen einfallen.

Sehen Sie in unserer interaktiven Karte, wo es Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada und Dior in der Cruise-Saison 2018 (Folie 1-4) hinzieht und wo sie ihre Cruise-Collections in der Vergangenheit gezeigt haben (Folie 6-18).

Unter Cruise- oder Resort-Kollektion versteht man eine Kollektion, die zwischen den Hauptsaisons herausgebracht wird. Die Cruise/Resort-Kollektionen werden von den großen Modehäusern wie Gucci, Dior, Chanel und Louis Vuitton im Mai an ständig wechselnden Locations gezeigt. Die Kollektion kommt dann etwa im November in die Läden, wenn die Kunden sich auf eine Reise in die Sonne vorbereiten.

Foto: Louis Vuitton Facebook