Istituto Marangoni School of Fashion eröffnet neuen Campus in Mumbai

Am Freitag hat das Istituto Marangoni, eine der führenden Modeschulen Italiens, mit der Mumbai School of Fashion seinen ersten Campus in Indien eingeweiht, um eine einzigartige Ausbildungsmethode und eine unverwechselbare italienische Identität in eine der bedeutendsten Metropolen der Welt zu bringen.

Die Eröffnungsfeier wurde mit einer exklusiven Modenschau im Tote on the Turf am Mahalaxmi Racecourse gefeiert und stellte die jungen Talente Charlotte Kroon, Choi Yeon In, Lu Xia und Iryna Demyanchuk der Istituto Marangoni-Schulen in Mailand, London und Paris vor. Iryna Demyanchuk wurde zudem als internationale Designerin des Jahres 2017 ausgezeichnet.

Nach der Modenschau der jungen Designer präsentierte Delhi-Designer und Istituto Marangoni Milan-Alumnus Rahul Mishra eine Auswahl seiner besten Outfits. Mishra ist der neue Markenbotschafter des Istituto Marangoni für Indien und war der erste indische Designer, der 2014 auf der Mailänder Modewoche den Internationalen Woolmark-Preis erhielt.

Der Mumbai-Campus von Istituto Marangoni befindet sich im Ceejay House in Worli im Herzen der Stadt. Er bietet eine breite Palette von Trainingsressourcen und Hilfsmitteln an, die Studierenden und Branchenexperten eine qualitativ hochwertigste Lernerfahrungen bereiten soll.

“The Mumbai School of Fashion wird eine breite Palette von Programmen anbieten, die erfahrene italienische und internationale Fachleute in den Unterricht einbinden werden, um ihre wertvollen Erfahrungen zu teilen. Es ist unsere Absicht, jedem Studierenden eine eindringliche und aufschlussreiche Perspektive zu geben, wie sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern können, damit sie eine dynamische und einflussreiche Rolle in der Branche spielen können”, sagte Tarun Pandey, Istituto Marangoni-Geschäftsführer für den indischen Subkontinent.

Interessierte können aus einer Reihe von Programmen unterschiedlicher Länge wählen, darunter zwei zweijährige Kurse zum Modedesign und Modebetrieb sowie zwei einjährige Aufbaustudiengänge zum Management & Marketing von Luxusmarken und zum Einkauf & visuellem Merchandising. Zudem gibt es verschiedene Kurzprogramme von ein-, drei- oder zehnwöchiger Dauer in den Bereichen Musterzuschnitt, Modebildmaterial & Styling, Modebetrieb, Einführung ins Moddesign und Damenmode-Design.

Darüber hinaus bietet die Mumbai School of Fashion des Istituto Marangoni denen, die bereits in der Branche arbeiten, vier “Executive Short Courses” zu speziellen Themen wie Luxus-Mode für Profis, Bridalwear Design, Mode-Einkauf für Profis und Accessoires-Design an jeweils sechs Wochenenden an.

Laut dem Istituto Marangoni werden zu den Lehrkräften in Mumbai einige bemerkenswerte und permanente Mitglieder aus Italien gehören, darunter Branchenexperten und Veteranen der Industrie: “Ihr Schwerpunkt wird sein, sicherzustellen, dass die qualitativ gleiche Ausbildungserfahrung, die an den anderen Standorten in Mailand, Florenz, Paris, London, Shanghai und Shenzhen angeboten wird, auch in Mumbai vorherrscht.”

In den vergangenen zehn Jahren war das Istituto Marangoni in Indien durch eine Repräsentanz tätig, deren Ziel es war, Studierenden bei der Orientierung zu helfen und die Bewerbung bei einer ihrer sieben Einrichtungen auf der ganzen Welt zu erleichtern - der Original-Istituto Maragoni School of Fashion in Mailand, die 1935 gegründet wurde, The London School of Fashion (2003), The Paris School of Fashion (2006), The Shanghai School of Fashion (2013), The Milano School of Design (2014) und die Firenze School of Fashion & Art in Florenz.

In Anbetracht einer Verschiebung globaler Trends stellt Indien die nächste Herausforderung und Chance der Modebranche dar und mit der Eröffnung der Mumbai School of Fashion will das Istituto Marangoni eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Modebranche in Indien spielen, aber seine italienische Identität beibehalten.

“Angesichts der bei globalen Trends beobachteten Verschiebungen stellt Indien die nächste Grenze der Mode dar und die Gründung unserer neuen Schule in Mumbai wird es Instituto Marangoni ermöglichen, neue Talente, die das Beste der indischen Mode und indischen Design positiv beeinflussen und eine wichtige Rolle auf dem Weltmarkt spielen werden, zu schulen, zu begleiten und zu beraten”, kommentierte Roberto Riccio, Group Managing Director, Istituto Marangoni.

Fotos: Istituto Marangoni